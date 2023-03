Motor City Machine Guns firman de nuevo con IMPACT

IMPACT Wrestling va a contar durante más tiempo con Alex Shelley y Chris Sabin, los Motor City Machine Guns, después de que firmaran nuevos contratos. Los dos luchadores ya veteranos que justamente alcanzaron notoriedad en la industria en esta compañía lo confirmaron recientemente en Sports Illustrated. Ambos fueron Campeones Mundiales de Parejas Impact hasta comienzos de mes, durante 78 días. En los últimos tiempos, los dos estuvieron trabajando, tantos juntos como por separado, de manera independiente.

> Alex Shelley y Chris Sabin firman con IMPACT

AS: “Este es el primer contrato de lucha libre profesional a tiempo completo que firmo en casi cinco años. Estudié medicina física y obtener ese título era algo que necesitaba probarme a mí mismo. Y una vez que tuve la seguridad y la confianza, quería volver a Impact. Tiene el vínculo más familiar. Hay personas aquí que me han visto crecer de un adolescente a un hombre adulto. Eso es especial para mí. Algunos de los mejores del mundo están aquí mismo. No hay mejores luchadores en el planeta que ‘Speedball’ Mike Bailey, Jonathan Gresham, Kushida y Chris Sabin. Podría seguir y seguir: Frankie Kazarian, Trey Miguel, Black Taurus. Estos muchachos son fenomenales”.

CS: “Impact es como una familia para nosotros. [El presidente de Impact] Scott D’Amore fue mi entrenador. Es mi hogar. Hemos estado alrededor del mundo, perfeccionando nuestras habilidades, durante 20 años. Aportamos un conjunto único de habilidades a la lucha libre y es muy especial que podamos seguir haciéndolo aquí en Impact, y es genial que la gente nos pida consejo como solíamos pedírselo a nuestros héroes. Eso es un honor”.

¿Qué piensas de los Motor City Machine Guns? ¿Y de que sigan en IMPACT Wrestling?