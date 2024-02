Jeff Cobb, fuera de acción debido a una lesión

El popular luchador de NJPW Jeff Cobb va a tener que tomarse un momento de descanso tras haberse lesionado. La misma compañía japonesa lo anuncia a través de un comunicado. El «Hawaiian Juggernaut» luchó por última vez el 3 de febrero en la gira Road to New Beginning cuando United Empire (Callum Newman, Francesco Akira, HENARE, TJP y él) perdieron ante el Bullet Club War Dogs (Alex Coughlin, Clark Connors, David Finlay, Drilla Moloney y Gabe Kidd).

► Jeff Cobb, lesionado

«Gracias por respaldar a New Japan Pro-Wrestling.

Jeff Cobb, quien estaba programado para competir en la cartelera de esta noche en la Korakuen Hall, ha sufrido una lesión en el muslo izquierdo y no podrá participar en el evento de esta noche.

Pedimos disculpas a los fanáticos que esperaban ver a Cobb luchar y agradecemos su comprensión.

Se ha realizado el siguiente cambio en la cartelera de esta noche:

6º Combate

Jeff Cobb vs Alex Coughlin –>

5º Combate

Great-O-Khan vs Alex Coughlin

La lucha ya programada entre Gabe Kidd y HENARE ahora será el sexto combate de la noche.

NJPW se une a los fanáticos para desearle a Cobb una pronta y completa recuperación».

SÚPER LUCHAS le desea lo mejor a Jeff Cobb en su recuperación. No está claro cuando va a volver a luchar pero tenía previsto repetir la mencionada lucha -incluyendo a Will Ospreay en United Empire- dentro de una jaula de acero en The New Beginning in Osaka el 11 de febrero. Si no se recupera para entonces, entendemos que sus amigos encontrarán otro aliado. ¿Podría ser Matt Riddle atendiendo a que Cobb fue su compañero en su lucha en Battle in the Valley? A falta de saber más, el cartel del evento luce así:

1. Toru Yano y YOH vs. Ryusuke Taguchi y Oleg Boltin

2. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Great-O-Khan y Callum Newman

3. Shota Umino, El Desperado, Master Wato y Tomoaki Honma vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi y SHO

4. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku

5. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y Tomohiro Ishii (c) vs. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

6. IWGP Tag Team Title: Hikuleo y El Phantasmo (c) vs. KENTA y Chase Owens

7. Special Singles Match: Zack Sabre Jr. vs. Bryan Danielson

8. Cage Match: Will Ospreay, Jeff Cobb, HENARE, TJP y Francesco Akira vs. David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney

Next Sunday! New Beginning in Osaka sees United Empire and War Dogs' steel cage showdown, one more run for Tanahashi and Okada, Danielson vs ZSJ in Japan for the first time and more! LIVE in English on @njpwworld!https://t.co/YvprT45NuF#njpw #njnbg pic.twitter.com/pcmzS8UMog — NJPW Global (@njpwglobal) February 4, 2024