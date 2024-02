Cómo la lucha afectó a la memoria de Matt Hardy

Matt Hardy es uno de los luchadores más veteranos en activo en la actualidad. Comenzó su carrera profesional en 1994, cuando, por ejemplo, MJF todavía no había nacido, o cuando a Kenny Omega aún le quedaban seis para iniciar la suya. Unas horas atrás –descubriendo que el padre de Deonna Purrazzo es ahora un fan más– habláblamos de cómo los padres en ocasiones no reciben de buena manera que su hijo quiera entrar a esta peligrosa industria por el daño, menor o mayor, que pueden sufrir. Y precisamente ahora toca que entremos en cómo tanto tiempo dedicado a las cuerdas ha afectado a la salud de Matt, concretamente, a su memoria.

► Matt Hardy: Lucha y memoria

«Sé que mi memoria ya no es tan buena como solía ser. No soy tan rápido como antes… he pensado mucho en ello y en cómo voy a estar. Siento que una de las cosas importantes es que soy consciente, lo que me permite seguir haciendo cosas para protegerme.

«Estos fanáticos de AEW, ya sabes, si esperan que salga y sufra una dura caída desde lo alto sobre mi cabeza, simplemente no lo voy a hacer. Voy a disputar una lucha sólida y limpia. Eso es lo que hago, pero me protejo a mí mismo. Quiero decir, he sacrificado mucho de mí mismo por la lucha libre profesional. Es mi trabajo salir ahí, y en esta época, soy más un entretainer que un atleta«, comparte en The Extreme Life of Matt Hardy.

Y realmente nadie le pide a Matt Hardy que sea quien era antes y ande volando desde la tercera cuerda o desde una escalera, cómo sigue haciendo su hermano, Jeff Hardy, quien ha basado más en ese estilo su carrera como luchador, como vimos en el combate de esta semana contra Jon Moxley en AEW Dynamite.