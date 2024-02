NXT no va a poder contar con una de sus voces para Vengeance Day 2024, su primer Premium Live Event del año. En una reciente publicación en redes sociales, Booker T anuncia que debido a razones médicas no podrá acudir al evento para ser uno de los comentaristas junto a su habitual compañero Vic Joseph.

«No estaré en NXT VengeanceDay esta noche y me ausentaré de la televisión las próximas semanas debido a un procedimiento médico que tuve que realizar. Pero, estoy bien y volveré a la acción en WWE NXT en poco tiempo. Gracias a todos por su apoyo, no podría hacerlo sin la gente. ¡Shucky Ducky!».

I will not be at #NXTVengenceDay tonight and I’ll be off TV the next couple weeks due to a medical procedure I had to have. But – I’m all good and I’ll be back in action on @WWENXT in no time! Thank you all for your support, couldn’t do it with out the people. Shucky Ducky!

— Booker T. Huffman (@BookerT5x) February 4, 2024