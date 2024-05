JBL: «¡Soy un gran fanático de MJF, es genial!»

Hace un tiempo, como uno de los mejores heels que ha visto la WWE, JBL criticaba a los rudos de la lucha libre actual así:

«Sí, otro problema es que muchos luchadores no están interesados en ser rudos en las redes sociales. Quieren hacer el trabajo tradicional de ser rudo en los eventos, pero no logran hacer la transición a los medios digitales. A los luchadores no les interesa que los fans los acosen en público. Quieren jugar a ser rudos en televisión y hablar acerca de cómo ser rudos, pero no quieren ir caminando por el aeropuerto y que la gente los enfrente y los insulte. Ni siquiera quieren que la gente tome sus teléfonos y les escriban: ‘¿Saben? Eres realmente un idiota, eres una mala persona’. Les da miedo eso».

► JBL es fan de MJF

No a todos, claro, pues estas palabras, por ejemplo, no tienen absolutamente nada que ver con MJF. Cuando era villano, al menos, pues en 2023 (en 2024 todavía está desaparecido) se convirtió en el luchador más querido de AEW. Pero cuando era el malo de la película realmente lo era, dentro y fuera del cuadrilátero.

De ahí que no nos sorprenda descubrir que JBL lo admira. Así lo dice el veterano en su reciente aparición en Cheap Heat:

«Tuve la oportunidad de concoer a MJF en Inglaterra y quedé asombrado. Es un tipo genial. Las preguntas que hizo fueron muy perspicaces, especialmente sobre Roddy Piper y cómo ser un villano. Compartimos un viaje en coche de regreso al aeropuerto. Es realmente un chico inteligente y astuto. Personalmente, soy su fan. Hay algunos villanos bastante buenos en el circuito.»

Aquí entra también ese lado mucho más amable que parece tener MJF cuando no hay cámaras grabándolo.