En Estados Unidos la ciencia del «remake» se ha apoderado de la industria del entretenimiento, WWE no es ajena a esa tendencia.

Por eso en años recientes ha salido: «el próximo Brock Lesnar« o, quien nos congrega acá: «El próximo Kurt Angle«.

Estamos hablando claro de, Gable Steveson, quien fue fichado por WWE en 2021 después de conquistar el oro en los juegos olímpicos de Tokio de 2020 en la categoría de lucha libre de 125 kg.

Apareció en WrestleMania 38, fue oficialmente seleccionado para Raw e incluso tuvo un breve paso por NXT en 2023.

Aun así, fue una de las cabezas que rodó en la última ronda de despidos de la WWE.

Entérate del porqué aquí.

►La razón real por la que WWE despidió a Gable Steveson

Según Dave Meltzer en el pódcast «Wrestling Observer Radio», Steveson fue liberado por la empresa por una razón muy simple: no era tan bueno.

«Su contrato era un contrato muy lucrativo, y no estaba a la altura».

Aún cuando llegó con acusaciones de abuso sexual, la compañía lo fichó sabiendo eso.

Lo anterior lo confirmó Meltzer.

«Tenía la denuncia de agresión sexual desde su primer año en la universidad, la WWE lo firmó con pleno conocimiento de eso y no fue un problema en la lucha libre amateur, no fue un problema en la lucha universitaria. una vez que fue absuelto, estaba listo para ir… Fue un problema con los fanáticos de la lucha. Sin embargo, probablemente tuvo mucho que ver con que lo abuchearan junto a Baron Corbin, en el único combate que la gente vio que tuvo en NXT».

Meltzer cerró con que en varios de sus combates no televisados, algunos contra Cameron Grimes—otra cabeza que rodó—Steveson no impresionó, ni demostró carisma y no recibía ninguna reacción de los fanáticos.

Lo cual fue el último clavo en el ataúd.