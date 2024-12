JBL quiere que WWE Tribute to the Troops continúe

WWE realiza el evento especial Tribute to the Troops desde la Navidad del año 2003. Durante las siguientes dos décadas, fue anual, pero en este 2024 no tuvo una nueva edición. En ningún momento se ha explicado por qué pero asumimos que es debido a que la compañía ha estado ocupándose de otras cuestiones como su próxima llegada a Netflix.

Del mismo modo, a día de hoy es una incógnita si en 2025 las tropas del ejército de Estados Unidos podrán disfrutar de un show «privado». Aunque así será si dependiera del miembro del Salón de la Fama JBL, quien tuvo la oportunidad de luchar en Holiday With The Troops en 2005 -perdió con Mick Foley en un combate No Holds Barred- y en Tribute to the Troops 2008, donde él, The Miz y John Morrison fueron derrotados por CM Punk, Jeff Hardy y R-Truth.

«Ha sido un legado tan genial, algo realmente increíble de hacer. Sé que ha habido algunos detractores, y está bien. En general, Tribute to the Troops ha sido una de las mejores cosas de las que he tenido la bendición de ser parte, y la mayoría estaría de acuerdo en que lo ha sido. Me alegra que todavía lo estén haciendo. Todavía me llaman y me dicen: ‘Oye, ¿vendrías a hacer comentarios para Tribute to the Troops?’ Siempre estoy feliz de hacerlo. Ahora no hay una gran guerra en curso, así que ya no existe la misma necesidad de animar a los chicos en Navidad, que era nuestro objetivo principal en aquel entonces, pero creo que es importante continuar, simplemente para que la gente sepa que apoyamos a estos muchachos», explica el veterano en Something to Wrestle.

¿Te gustaría que el evento continuase el año que viene? De momento, solo podemos esperar. Continuaremos informando en SÚPER LUCHAS cuando tengamos novedades.