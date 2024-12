Se anuncia más programación de WWE en Netflix

WWE va a entrar en Netflix no solo con Raw, SmackDown, NXT y los eventos premium (depende de cada país, no en todos se verán cada programa ni los PLE) sino con mucha más programación. Por ejemplo, ya hemos estado viendo que la plataforma de streaming ha estado subiendo PPVs pasados (de cuando estos shows aún se llamaban de pago por visión) en espera de que puedan verse en algún momento próximo, todavía no se sabe cuando.

► Más WWE en Netflix

En esta ocasión, confirmamos (vía PWInsider) que Netflix ha agregado los siguientes programas de la WWE que debutarán el 1 de enero:

WWE Top 10

«Monday Night Raw presenta algunos de los combates más grandes y mejores en la historia de WWE, con Superestrellas como John Cena, Triple H, Becky Lynch y más.»

WWE RAW Classics

«Big E presenta esta colección de los combates y momentos más memorables de Raw, con Superestrellas y Leyendas de WWE, incluyendo a CM Punk, Becky Lynch y Triple H.»

WWE Road to WrestleMania

«El Camino a WrestleMania pasa por Raw, donde las principales Superestrellas de WWE suben la apuesta con combates imperdibles y momentos emocionantes.»

WWE Superstar Profiles

«Las Superestrellas de WWE entran al cuadrilátero en busca de campeonatos y gloria frente al Universo WWE.»

WWE Legends Profiles

«Las Superestrellas legendarias de WWE hacen historia con combates y momentos inolvidables dentro del cuadrilátero.»

Los fanáticos van a tener a su disposición una enorme bibilioteca de contenido del gigante de la lucha libre profesional desde el primer día. Y los no fanáticos (muchos de ellos todavía) podrán adentrarse en la WWE a través de Netflix y conocer a fondo lo que se han estado perdiendo hasta el momento y prepararse para lo que se avecina. ¿Qué expectativas tienes?