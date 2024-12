Matt Brown: «No creo que Conor McGregor vuelva a pelear en UFC»

Quizás una de las mayores preguntas que se ciernen sobre 2025 es si Conor McGregor realmente volverá a pelear o no.

La superestrella irlandesa, que estaba programado para enfrentarse a Michael Chandler en julio hasta que una fractura en el dedo del pie de McGregor descarriló esa pelea, no ha competido desde 2021, cuando sufrió una espantosa lesión en la pierna en una pelea de trilogía contra Dustin Poirier . Si bien McGregor ha insinuado constantemente su regreso a la acción, las fechas proporcionadas por el director ejecutivo de UFC, Dana White, se han ido retrasando progresivamente y la estimación más reciente se mantiene en algún momento de 2025.

Luego, de la nada, McGregor soltó una bomba cuando afirmó que se estaban llevando a cabo conversaciones para un posible combate de boxeo contra Logan Paul. Pero el peso welter retirado de la UFC, Matt Brown, no se sorprendió tanto por la decisión, especialmente porque había tenido dudas sobre el regreso de McGregor a las MMA durante bastante tiempo.

“¿Pelea? Probablemente se meta en una pelea callejera, diría yo. ¿Pelea con Logan Paul? Esa es una buena pregunta. No lo sé. Voy a decir que no lo sé.

“¿Pelea en la UFC? Creo que es un claro no. ¿Pelea fuera de la UFC? Creo que siempre es posible que pelee fuera de la UFC, si la UFC lo permite. No sé si la UFC lo respaldará. Simplemente no sé cómo se desarrollarán esos acuerdos. Pero, ¿pelea en la UFC? No, y lo voy a dejar así. No estará en la UFC. No creo que vuelva a pelear en la UFC nunca más”.

Hubo un momento en que Brown estaba casi solo en su opinión sobre el futuro de McGregor, pero los constantes retrasos en su regreso planificado a las peleas han generado muchas dudas sobre si el ex campeón de dos divisiones de UFC volvería a competir o no.

Los problemas fuera de la jaula también han seguido afectando a McGregor, incluido el resultado de una demanda civil en su Irlanda natal en la que un jurado lo declaró responsable de agresión sexual.

Es imposible saber si los problemas legales hacen que sea más o menos probable que McGregor vuelva a pelear, pero las dudas de Brown se centran en que regrese a las MMA en lugar de aceptar otra pelea de boxeo como la que tuvo con Floyd Mayweather en 2017.