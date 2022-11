Jason Witt anuncia su retiro de las MMA

El peso welter de UFC Jason Witt dice que su carrera en MMA ha terminado. Witt, un veterano del octágono de seis peleas, acudió a las redes sociales el domingo por la noche para anunciar su retiro de la competencia de artes marciales mixtas.

“Me tomó una semana decidir cómo poner esto en palabras porque nada parecía resumir lo que significa para mí… pero aquí va«.

“Estoy oficialmente RETIRADO de las Artes Marciales Mixtas”.

“The Gorilla” toma la decisión después de una carrera profesional de 28 peleas, con marca de 19-9 y 2-4 dentro del octágono de UFC. Witt estuvo extremadamente activo en la escena regional, incluidas las peleas bajo los estandartes de Bellator, LFA y Titan FC, para ganar su oportunidad de competir por el UFC.

El hombre de 35 años hizo su debut en UFC con menos de una semana de anticipación y Takashi Sato lo detuvo en UFC en ESPN 12 en junio de 2020. Witt obtuvo su primera victoria en el octágono con una victoria por sumisión sobre Cole Williams cuatro meses . luego. Después de ser detenido en la primera ronda por Matthew Semelsberger en UFC Vegas 21 en marzo de 2021, Witt obtuvo su primer bono de UFC en una victoria por decisión mayoritaria de Fight of the Night sobre Bryan Barberena en UFC Vegas 33 en julio de 2021.

Las últimas dos peleas de Witt terminaron con derrotas por detención ante Phil Rowe y, más recientemente, Josh Quinlan en UFC San Diego .

Para Witt, el viaje fue exitoso, ya que cumplió su misión principal de competir por la promotora de MMA más grande del mundo.

“Durante los últimos 15 años o más, me dediqué a mí y a mi vida a las MMA. A través de sangre, sudor y lágrimas literales, me enseñó cómo ser disciplinado, cómo superar la adversidad y cómo ser humilde y respetuoso. Me obligó a crecer para convertirme en el hombre que necesitaba ser para alcanzar mi meta de pelear en el UFC. Me permitió viajar por todo el mundo, me presentó a todo tipo de personas y me ayudó a crear recuerdos que atesoraré para siempre”.