Matt Hardy ya está cerca del retiro y últimamente ha estado hablando de éste, dentro de los combates que le gustaría tener se encuentra el poder tener un nuevo encuentro junto a Jeff Hardy contra Edge y Christian.

The Hardy Boyz es uno de los equipos más influyentes en la historia de la lucha libre estadounidense y muchos se han inspirado en ellos dentro de la industria.

Uno de sus momentos más recordados, es cuando los Hardy se enfrentaron a Edge y Christian en una lucha de escaleras, algo que dejó marcada a la lucha libre en ese país.

► Matt quisiera retirarse en una lucha contra Edge y Christian

Ahora, Matt siente que debería haber una revancha y esta sería la lucha con la que terminaría su carrera.

«Creo que en un mundo perfecto, son Edge y Christian (los rivales que le gustaría enfrentar). Sabes, esos son los muchachos con los que nos convertimos en estrellas y nuestra rivalidad es tan icónica. Siento que sería una manera bastante increíble de terminar, tener un último partido con esos muchachos», comentó Matt en su podcast.

Sin embargo, que este combate pueda ocurrir es un poco complicado, pues aunque él, su hermano y Christian forman parte de AEW, Edge está en WWE y no se ve que tenga intención de abandonar la empresa.

► Otras parejas que le gustaría enfrentar

Sin embargo, si no se pudiera hacer este combate, otro de los equipos con los que quisiera competir es con The Young Bucks, pues en AEW Doblue or Noting 2022 dieron un buen encuentro.

Aún no se sabe cuándo será el retiro de Matt de los encordados, pero el luchador sabe que ese momento no está muy lejano.