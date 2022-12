Desde que dejó el UFC en 2018, Jarred Brooks ha estado en racha. Ahora puede llamarse campeón.Brooks, quien ha pasado de competir en 125 y 135 libras en su carrera

Ganó el título de peso paja de ONE Championship (125) a principios de este mes cuando derrotó a Joshua Pacio por decisión unánime en ONE 164. Si bien puede que no sea su escenario ideal, es ciertamente lo haré.

“No es la categoría de peso en la que me gustaría ser campeón mundial, pero tenemos tiempo”, dijo Brooks, quien está en una racha de siete victorias consecutivas, a MMA Junkie Radio. «Eso es todo lo que importa.»

¿Tiempo para qué exactamente? Grandes cosas, espera. A los 29 años, Brooks, quien tuvo marca de 2-2 en el UFC, incluida una derrota por decisión dividida ante Deiveson Figuieredo, está en el mejor momento de su carrera. Dijo que le gustaría defender el título de peso paja de ONE “un par de veces”, pero luego quiere ascender para enfrentarse a uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos.

“También me gustaría pelear contra Demetrious Johnson. Demetrious Johnson es el GOAT. Me encantaría pelear con él”.

Brooks (20-2) dijo que también estaría abierto a una súper pelea con John Lineker si la promoción estuviera involucrada. Y aunque no tiene necesariamente la esperanza de una promoción cruzada entre ONE y UFC, volver a competir con Figueiredo o tener una oportunidad con Brandon Moreno sería algo que desea.