Brendan Schaub cree que Paddy Pimblett es un futuro campeón de UFC a pesar de una actuación menos que espectacular en UFC 282.

‘The Baddy’ viene de su cuarta victoria consecutiva dentro del octágono , pero no estuvo exento de una buena dosis de controversia. Pasando 15 minutos completos con Jared ‘Flash’ Gordon en el evento co-principal el sábado pasado, prácticamente todos en la faz del planeta tenían a Gordon anotando la sorpresa masiva. Los tres jueces que presidían la pelea tenían una opinión diferente y otorgaron a Pimblett la victoria 29-28 en todas las tarjetas. Muchos la calificaron de inmediato como una de las peores decisiones en la historia de la UFC .

Hablando en su podcast ‘The Schaub Show’ , el ex competidor de peso pesado de UFC Brendan Schaub todavía cree que Paddy Pimblett será campeón mundial algún día, pero sugiere que Liverpudlian no entregó su mejor material en su última aparición en el octágono.

“Su fama [supera] a su talento. ¿Llegará allí? Sí, lo hará. Si dan los pasos necesarios, creo plenamente que Paddy será campeón mundial. Tiene la mentalidad para ello. También me encanta cómo la gente decía: ‘¡Paddy no está listo para el gran espectáculo!’, está bien. Haz tu tarea sobre Paddy Pimblett.

“Estaba vendiendo lugares gigantes en Liverpool por su cuenta en Cage Warriors antes de llegar al UFC. Entonces, eso no funciona, el chico aparece cuando hay presión. La pelea de Paddy Pimblett [vs.] Jared Gordon fue más un factor de cuán bueno es Jared Gordon. Paddy Pimblett cuando se enfrentó a un adversario en Jared Gordon que es muy hábil, Paddy se alejó de lo que hacía especial a Paddy. Dejó de hacer cosas poco convencionales, volvió a simplemente golpear. Hacía algunas luchas, pero en realidad se metió en una batalla sorprendente, y Paddy de pie no es especial”.

Entre su pelea fuera del campo izquierdo con el renombrado periodista de MMA Ariel Helwani y decirle a Joe Rogan que su pelea con Jared Gordon «no fue reñida», Paddy Pimblett no se ha hecho ningún favor cuando se trata de permanecer en la buena voluntad de MMA. aficionados. Al final, Schaub cree que ‘The Baddy’ simplemente necesita apegarse a lo que lo hace único dentro del octágono. Con el tiempo, los fanáticos vendrán y Pimblett seguirá floreciendo.

“El hecho de que Paddy sea poco convencional y difícil de entrenar es lo que hace que Paddy sea especial. Así que se alejó de eso contra Jared Gordon porque Jared Gordon es muy bueno. Felicitaciones a Jared Gordon, y fue una pelea cerrada”.