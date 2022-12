AEW hará cambios en Dynamite y Rampage

Algunos creen que estamos ante una verdadera contratación «game changer» por parte de AEW. Así lo vendió Mike Johnson de PWInsider a inicios de esta semana.

«Mansury estuvo en WWE de marzo de 2009 a mayo de 2020 […] Cuando se fue hace un par de años, era visto como alguien importante del régimen de Triple H . Algunos lo consideraban de manera extraoficial el ‘siguiente’ Kevin Dunn , con la idea de que un día asumiría el rol de Dunn, algo que obviamente no ocurrió. Cuando Mansury informó que dejaba WWE, bastantes personas quedaron impactadas […]»

« Michael Mansury, el ex vicepresidente de producción global televisiva de WWE , ha sido contratado por AEW y empezará mañana en las grabaciones de AEW Dynamite . Nos han contado que también estuvo tras bambalinas en el PPV Full Gear hace varias semanas, pero ahora ya está oficialmente con la compañía. El cargo oficial de Mansury es vicepresidente senior y coproductor ejecutivo de AEW. Es una gran contratación .

De momento, no se han apreciado cambios en la presentación de Dynamite ni Rampage. Cuestión de tiempo, parece, a tenor de lo que escribe Dave Meltzer en el Wrestling Observer Newsletter de esta semana.

Esto, desgraciadamente, hace flaco favor a la imagen que AEW destila para muchos seguidores, cual escenario de otrora miembros del Imperio McMahon. Veremos si esos mencionados cambios resultan tan visibles y sobre todo positivos. Lo cierto es que, con todo, la casa Élite no necesitaba modificar su presentación televisiva.

