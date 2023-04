Jared Gordon abierto a revancha con Paddy Pimblett

Jared Gordon siente que su historia con Paddy Pimblett está lejos de terminar. El veterano peso ligero de UFC confía en que volverá a pelear contra la estrella inglesa, dado el controvertido y muy comentado resultado de su pelea en diciembre pasado en UFC 282. Pimblett (20-3 MMA, 4-0 UFC) superó a Gordon (19 -6 MMA, 7-5 UFC) para ganar por decisión unánime, dejando a muchos fanáticos y expertos cuestionando la puntuación de la pelea.

Gordon, quien recientemente fue llamado a una revancha por Pimblett, está abierto a volver a correr la pelea y confía en que se enfrentarán una vez más.

“Sí, creo que sí, tiene sentido. Creo que está tratando de construir la pelea. Está hablando mierda. Regresé con una respuesta humilde porque no voy a alimentar eso. Pero creo que tiene sentido, creo que sería divertido y los fanáticos quieren verlo. ¿Entonces por qué no?”

Aunque fue el ganador, Pimblett recientemente pidió una revancha con Gordon desde la cama del hospital después de someterse a una cirugía de tobillo. Gordon piensa que es una gran señal que Pimblett crea que perdió, pero dice lo contrario. Gordon quiere volver a ejecutarlo, pero no todavía. Todo su enfoque está en su próxima pelea contra Bobby Green el 22 de abril en UFC Fight Night 222.

“Amigo, no hago publicaciones al respecto, no hablo de eso. La primera semana lo hice porque era muy ridículo, pero después de eso, no supiste nada de mí al respecto. Estoy peleando con Bobby Green, quien creo que es una pelea más dura que Paddy. Tengo cosas más grandes en mi mente ahora mismo. Sin embargo, todavía está hablando basura, y ahora está dando marcha atrás, diciendo que quiere una revancha, ‘Oh, perdió la pelea. Sigo pensando que gané, pero no era tan dominante como pensaba.’

“No importa. Si crees que ganaste, sigue adelante, pero sabes que perdiste, así que ahora quieres una revancha. Gané una decisión dividida en todas mis peleas, todas mis otras peleas son finalizaciones o victorias dominantes. Gané una decisión dividida contra Joe Solecki, quien tiene marca de 5-1 en el UFC. Nadie decía, ‘robo, robo, robo’. Está diciendo: ‘Oh, le robaste a Joe Solecki’. No, no lo hice. Incluso si la gente pensara que lo hice, no hablaría de eso. Gané y al siguiente. Pero él sabe que perdió, así que aquí estamos”.