A Zingano no le importa si Cyborg vuelve a Bellator

Cat Zingano es indiferente cuando se trata de si la actual campeona de peso pluma de Bellator, Cris Cyborg, vuelve a firmar con la promotora.

Zingano se enfrenta a Leah McCourt en el evento coestelar del evento Bellator 293 del viernes. Desde que firmó con Bellator, el ex retador al título de UFC ha tenido marca de 3-0 y parecía estar en un curso de colisión con Cyborg, pero la pelea nunca llegó a buen término. Ahora que tiene una pelea en los libros, Zingano ya no se preocupará por si la pelea con Cyborg ocurre o no.

“En este punto, realmente no me importa, ¿sabes a lo que me refiero? Me aferra a, estoy haciendo esto o estoy haciendo aquello y trato de actuar como si pudiera esperar que algo no haya hecho nada por mí, aparte de mantenerme alerta en momentos en los que debería estar descansando. No sé, en un momento me está molestando diciendo: ‘Firma el contrato’, y al otro, es como, está bien, pero ni siquiera tienes un contrato. ¿Entonces a que te refieres?

“No voy a firmar el contrato [porque no has firmado con Bellator], y lo he dicho desde el principio, mi única condición es que ella dé un resultado limpio [con] pruebas de drogas independientes y tomaré la misma decisión. misma prueba. Solo quiero que todo siga siendo justo. Y si ella se va, no me puede importar; si ella se queda, no me puede importar. Solo tengo que concentrarme en mí, en mi entrenamiento y en mi vida, y supongo que veremos qué sucede”.

Zingano esperaba estar de vuelta en la jaula de Bellator mucho antes, pero según “Alpha”, cualquier enfrentamiento potencial que se estaba apuntando fracasó por una razón u otra.

En cuanto a las esperanzas del título, Zingano no va a permitir que los factores que no puede controlar causen efectos negativos. Si hay una fecha y un oponente establecidos, Zingano está lista, pero admite que el camino desde su victoria más reciente contra Pam Sorenson en Bellator 282 hasta este viernes ha sido un poco frustrante.

“Entonces, en mi última pelea, que fue el 24 de junio, en todas las entrevistas, me dijeron que el ganador de esa pelea pelearía por el título. Me decían que sería justo antes de las vacaciones. Entonces [es entonces] junio, tómate un par de meses libres y luego [me dijeron que mi próxima pelea sería] probablemente justo antes del Día de Acción de Gracias o Navidad o algo así, y luego eso se pospuso. Creo que me dijeron que Cyborg ya no tiene contrato, así que se fue y, no sé, creo que simplemente no sabían qué hacer con eso.

“Entonces, a partir de ese momento fue algo así como, ¿es esta una pelea vacante, un título vacante? ¿Es un título provisional? ¿Será un título? ¿Es lo que sea? Y las conversaciones siguieron en todas partes excepto en directo, y me prometieron que el comienzo de enero sería la primera pelea, y luego dijeron febrero y ahora aquí estamos en marzo. Así que mi adrenalina iba todo el tiempo, esperando que saltara al campamento y seguí entrenando.

“Así que me alegro de que haya surgido algo, e incluso esto, no estaba seguro de si iba a ser una pelea de cinco asaltos contra Leah McCourt, o si iba a ser una pelea regular de tres asaltos como esta porque, de nuevo, dicen que Cyborg no tiene contrato con Bellator. Entonces, sí, estoy feliz de estar listo y feliz de que se avecine esta competencia”.