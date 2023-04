Cormier: “Paddy necesita cambiar de enfoque”

Daniel Cormier cree que Paddy Pimblett debe dejar de ser tan desdeñoso con Jared Gordon si quieren la revancha. Pimblett (20-3 MMA, 4-0 UFC) superó a Gordon (19-6 MMA, 7-5 UFC) en una controvertida victoria por decisión en UFC 282 en diciembre pasado, y el popular peleador de Liverpool, Inglaterra, no estuvo de acuerdo con la indignación pública.

En un video reciente desde su cama de hospital, Pimblett se despotricó contra Gordon y expresó su deseo de hacer retroceder las cosas. Pimblett dijo que se lesionó el tobillo en el primer asalto, lo que requirió cirugía, y prometió que habría apartado a Gordon si no se hubiera visto comprometido. Pero Cormier cree que esa actitud podría costarle a “The Baddy”.

“Actuó como si ni siquiera fuera competitivo. Oye, en retrospectiva es (20/20). Pero ahora, mirando hacia atrás, al menos admite que la pelea estuvo más cerca de lo que pensó originalmente. Creo que tiene que adoptar un enfoque un poco diferente con la situación de Jared Gordon porque lo entrevisté antes de la pelea y casi descartó a Gordon como si Gordon no estuviera a su nivel.

“Y ahora dice que lo sacará muy temprano. Creo que el enfoque tal vez deba cambiar un poco para que respete un poco más a Gordon después de pasar 15 minutos en el octágono con él. No estoy diciendo que le teman. No estoy diciendo que dudes en tu acercamiento contra él. Estoy diciendo que lo respetes hasta el punto de que no sufras por tener una expectativa”.

Si bien Cormier cree que una revancha tan pronto puede no tener sentido, admite que llamaría su atención.

“Generalmente, no obtenemos estas revanchas temprano en (su) carrera. Los muchachos tienen que regresar juntos después de ganar algunos cuando quieren revanchas. Pero diré esto: estoy más interesado en este ahora porque tengo que saber si Paddy Pimblett puede hacerlo mejor, o qué, tal vez Jared Gordon complete el trabajo como pensó que lo hizo en Fight 1. Entonces este tiene algo de carne en el hueso”.

Mientras Pimblett comienza su camino hacia la recuperación de la cirugía de tobillo, Gordon está programado para pelear contra Bobby Green el 22 de abril en UFC Fight Night 222.