Jamie Pickett habla sobre controversia de Bo Nickal

El peso mediano de UFC, Jamie Pickett, ha brindado su opinión sobre la naturaleza controvertida de la victoria debut de Bo Nickal el pasado fin de semana.

Después de una destacada carrera universitaria de lucha libre, que lo vio convertirse en tres veces campeón nacional de la División I de la NCAA y tres veces campeón de la Conferencia Big Ten de la Universidad Estatal de Pensilvania, Nickal llegó al octágono en UFC 285 .

Luego de un par de victorias rápidas en la serie Contender de Dana White el año pasado, “The Allen Assassin” repitió la hazaña en su debut en T-Mobile Arena, sometiendo a Pickett dentro de una ronda en la apertura de la tarjeta principal.

Pero antes del estrangulamiento que puso fin a la pelea, un momento dejó una cantidad significativa de controversia en torno a la exitosa primera salida de Nickal en el escenario más grande de MMA.

Antes del derribo, que finalmente condujo a la conclusión de la pelea, Pickett hizo una mueca contra la jaula después de un golpe de rodilla que pareció conectar con la protección de su ingle. A pesar de sus gemidos visibles, el árbitro Keith Peterson no intervino y Nickal rápidamente llevó la pelea a la lona.

Posteriormente, muchos comentaron sobre el golpe bajo y el posible impacto que tuvo en el resultado. Ahora, Pickett ha compartido ese sentimiento al reaccionar ante la derrota por primera vez en una entrevista con MiddleEasy .

“Lo correcto es lo correcto, lo incorrecto es lo incorrecto… El hombre estaba malhumorado. Eso es todo lo que me importa. No entiendo por qué el árbitro no lo vio. Estaba parado allí. Intentó derribarme y eso no funcionó. Me tenía contra la jaula… No me estaba derribando contra esa jaula. Él simplemente no podía hacerlo. La lucha de MMA que tiene, pude sentirla. En mi mente, yo estaba como, ‘No hay forma de que vaya a caer’.

“Cuando me dio un rodillazo en las bolas, directo al medio. ¡Está en cámara! ¿Cómo puedes decir que no hiciste algo? ¡Está justo ahí, hermano! ¡Está en la cámara!. Sentí como si una sensación cálida y caliente subiera por mi estómago. Estaba realmente cabreado todo el tiempo. Al principio no me defendí porque estaba muy cabreado”.