Madusa reflexiona sobre su trabajo actual en la NWA

Desde el año 2021, Madusa está trabajando con un papel detrás de cámaras de la NWA, relacionándose con luchadoras como Kamille, Kenzie Paige, KiLynn King o Allysin Kay. No es su única conexión actual con la lucha libre profesional pero también la hemos seguido viendo en la WWE; por ejemplo, durante el Raw 30 fue vista festejando tras bastidores. Pero continuemos con su rol en la compañía presidida por Billy Corgan porque tanto de ella como de él estuvo hablando la ex luchadora en The Sessions with Renee Paquette.

> Madusa reflexiona sobre la NWA

“Entonces, es realmente genial. Déjame decirte algo sobre Billy [Corgan]. Billy es… hablando de un visionario. Para ser quien es, lo consigue. Siempre ha sido un fanático de la lucha libre profesional y la mente de este hombre te dejará boquiabierto. Él sabe más de lucha libre que… sacará una mi*rda y yo estaré como ‘¿Qué? ¿Es eso cierto, qué?’ Ya sabes, a él le encanta la NWA y su rica historia. Le encanta la vieja escuela, ese ambiente de televisión que se siente [en un] estudio. Todo lo demás es más o menos igual y es genial trabajar para esta empresa y tener esa historia y ese estudio y esa sensación. Es una vibra diferente. Te diré, Renee, no hay problemas en el [vestuario]. Es sin drama. Tendrás algunas cosas… maquillaje. Las malditas mujeres maquilladas, lo juro. Solo tratas de resolverlo, pero por lo demás, es genial”.

