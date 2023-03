Trish Stratus valora su actual regreso a la WWE

Trish Stratus ha vuelto a la WWE para unirse a Lita y Becky Lynch, las Campeonas de Parejas, contra Damage CTRL en WrestleMania 39. Quizá no sea una de las luchas más esperadas del magno Evento Premium teniendo en cuenta lo que sabemos de su cartel de momento pero estamos hablando de dos de las luchadoras más grandes de todos los tiempos, de dos de las mejores de la última década, y de dos guerreras fantásticas que están buscando su sitio en la élite. Así que veremos qué sucede cuando colisionen en abril.

Antes, nos hacemos eco de lo que está sintiendo Trish Stratus ante esta oportunidad, de acuerdo a sus declaraciones en WWE’s The Bump:

“En primer lugar, es impactante. Hice una firma de autógrafos la otra semana, y el papá me contaba cómo tuve estos momentos, y luego el hijo… así que dije: ‘Vaya, has crecido viéndome. Ahora estás creciendo viéndome’. Eso es una locura, que todavía estemos haciendo lo nuestro todos estos años después.

“Salimos, las cosas que hicimos, el trabajo que hicimos, todo fue por lo que las niñas están haciendo ahora, fue por un cambio, fue para que nosotras tuviéramos representación para tener una voz allá afuera y realmente, ver qué están haciendo las chicas ahora y poder incursionar y estar entre las chicas y probarlo un poco también, es increíble. Verlo de cerca y en vivo y ver cuán profesionales y atletas increíbles son estas mujeres, tener estos momentos, hacer historia y, honestamente, estar en esto, es un honor, y es todo lo que podíamos pedir cuando estábamos por venir“.

