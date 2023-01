Jake Paul reacciona a Ngannou saliendo de UFC

Jake Paul ha opinado sobre Francis Ngannou rompiendo lazos con el UFC por disputas salariales. ‘The Predator’ es ahora un agente libre y tiene la libertad de aceptar ofertas lucrativas de otras promociones.

Paul recurrió a Twitter para compartir su reacción después de que la promoción no llegara a un acuerdo para una extensión de contrato con su campeón de peso completo. Mencionó que independientemente de dónde compita, el hombre de 36 años sigue siendo el “hombre más malo del planeta”, escribiendo:

Francis Ngannou is the baddest man on the planet & is a free agent bc he chose to be. He’s the heavyweight champ in MMA & will be until he loses.

They are not happy about this. But it’s reality, & they have to deal with it. They have to live with that everyday. @francis_ngannou

— Jake Paul (@jakepaul) January 16, 2023