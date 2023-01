DDT: Se anuncia la “D Generations Cup”

DDT Pro Wrestling anunció la realización del torneo “D Generations Cup” donde competirán sus jóvenes luchadores.

► “D Generations Cup” – Participantes

Es la primera vez que DDT organiza un torneo creado en torno a la juventud desde el Gran Premio ADN en 2016. El premio para el ganador es un spot en el viaje de DDT a Hollywood en marzo. El ganador será reservado tanto para “DDT GOES HOLLYWOOD” el 30 de marzo como para “GCW VS DDT” en Los Ángeles el 31 de marzo, como parte del fin de semana de WrestleMania.

Cada lucha de la fase de grupos tendrá un límite de tiempo de quince minutos. Las victorias valen 2 puntos, el límite de tiempo y los sorteos de doble eliminatoria valen 1 punto y las derrotas, los conteos dobles y sin concurso valen cero puntos. Los ganadores de cada grupo se enfrentará en la final. Los resultados de resultado entre cada luchador de la fase de grupos se utilizará como criterio de desempate. Si eso también está empatado, se llevará a cabo un combate a muerte súbita para decidir quién pasa a la final.

El torneo dará inicio el 29 de enero y finalizará el 26 de febrero con seis jornadas de competencia

Grupo A:

– Hideki Okatani

– Yuya Koroku

– Kazuma Sumi

– Ilusion

Grupo B:

– Keigo Nakamura

– Toi Kojima

– Yuki Ishida

– Takeshi Masada

► “D Generations Cup” – Calendario de Encuentros

DDT “SWEET DREAMS! 2023”, 29/01/2023

Tokyo Korakuen Hall

1. D GENERATIONS CUP – Grupo A: Hideki Okatani vs. Kazuma Sumi

2. D GENERATIONS CUP – Grupo B: Keigo Nakamura vs. Takeshi Masada

DDT “INTO THE FIGHT 2023 IN OSAKA”, 05/02/2023

Osaka Azalea Taisho Hall

1. D GENERATIONS CUP – Grupo A: Hideki Okatani vs. Ilusion

2. D GENERATIONS CUP – Grupo A: Yuya Koroku vs. Kazuma Sumi

3. D GENERATIONS CUP – Grupo B: Toi Kojima vs. Yuki Ishida

DDT “DDT YOKOHAMA UNLIMITED VOL. 1”, 11/02/2023

Osaka Azalea Taisho Hall

1. D GENERATIONS CUP – Grupo A: Yuya Koroku vs. Ilusion

2. D GENERATIONS CUP – Grupo B: Keigo Nakamura vs. Toi Kojima

3. D GENERATIONS CUP – Grupo B: Yuki Ishida vs. Takeshi Masada

DDT “HEAT WAVE OVER FLOWERS 2 ~THE WORLD THAT EVERYONE DOES NOT KNOW~”, 14/02/2023

Shinjuku FACE

1. D GENERATIONS CUP – Grupo A: Kazuma Sumi vs. Ilusion

2. D GENERATIONS CUP – Grupo B: Keigo Nakamura vs. Yuki Ishida

DDT “FRIENDSHIP, EFFORT, VICTORY IN NAGOYA 2023”, 18/02/2023

Aichi Nagoya International Conference Center Event Hall

1. D GENERATIONS CUP – Grupo A: Hideki Okatani vs. Yuya Koroku

2. D GENERATIONS CUP – Grupo B: Toi Kojima vs. Takeshi Masada

DDT “INTO THE FIGHT 2023”, 26/02/2023

Tokyo Korakuen Hall

1. D GENERATIONS CUP – Final: Ganador del Grupo A vs. Ganador del Grupo B