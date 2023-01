TJPW: Se anuncia el “Max Heart Tournament 2023”

La empresa femenina Tokyo Joshi Pro Wrestling anunció la realización de la tercera edición del torneo de parejas “Max Heart Tournament 2023”.

► “Max Heart Tournament 2023” – Participantes

El Torneo Max Heart “Futari wa Princess” regresa por tercer año consecutivo, siendo programado una vez más en la parte del calendario de finales de invierno y principios de primavera.

El objetivo del torneo, es determinar al equipo de parejas más fuerte en Tokyo Joshi Pro. Aunque en esta ocasión, esa afirmación podría ser cuestionada dada la ausencia de Los Conejos Mágicos Azucarados, que no participarán en esta edición debido a que Yuka Sakazaki pasará parte de enero luchando en Estados Unidos y no estará disponible para competir en algunos de los programas del torneo.

Por este motivo, su compañera Mizuki se negó a participar en la competencia ya que no quiso asociarse pcon otra luchadora que no fuera Sakazaki. El equipo Pompón harajuku también decidió evitar competir para apoyar completamente a Yuki Aino y Raku como equipo.

De esta forma, sólo los equipos 121000000 , Kyoraku Kyomei y las ganadoras del año pasado, Daydream, son los únicos equipos que han participado en las tres ediciones.

– Reiwa AA Cannon (Saki Akai y Yuki Arai)

– Daydream (Rika Tatsumi y Miu Watanabe)

– 121000000 (Miyu Yamashita y Maki Itoh)

– Kyoraku Kyomei (Shoko Nakajima y Hyper Misao)

– Free WiFi (Hikari Noa y Nao Kakuta)

– Toyo Mates (Yuki Kamifuku y Mahiro Kiryu)

– Yuki Aino y Raku

– Daisy Monkey (Suzume y Arisu Endo)

– Karate Tag (Moka Miyamoto y Juria Nagano)

– Haruna Neko y Kaya Toribami

► “Max Heart Tournament 2023” – Calendario de encuentro

TOKYO JOSHI PRO “THE 3RD “FUTARI WA PRINCESS” MAX HEART TOURNAMENT”, 15/01/2023

Tokyo Otemachi Mitsui Hall

1. “Futari wa Princess” Max Heart Tournament – Round 1A: Yuki Kamifuku y Mahiro Kiryu vs. Moka Miyamoto y Juria Nagano

2. “Futari wa Princess” Max Heart Tournament – Round 1B: Saki Akai y Yuki Arai vs. Yuki Aino y Raku

3. “Futari wa Princess” Max Heart Tournament – Round 2B: Miyu Yamashita y Maki Itoh vs. Hikari Noa y Nao Kakuta

———————————————————————–

TOKYO JOSHI PRO “THE 3RD “FUTARI WA PRINCESS” MAX HEART TOURNAMENT”, 19/01/2023

Shinjuku FACE

1. “Futari wa Princess” Max Heart Tournament – Round 2A: Ganadoras de la lucha 1A vs. Suzume y Arisu Endo

2. “Futari wa Princess” Max Heart Tournament – Round 2C: Ganadoras de la lucha 1B vs. Rika Tatsumi y Miu Watanabe

3. “Futari wa Princess” Max Heart Tournament – Round 2D: Shoko Nakajima e Hyper Misao vs. Haruna Neko y Kaya Toribami

TOKYO JOSHI PRO “THE 3RD “FUTARI WA PRINCESS” MAX HEART TOURNAMENT”, 29/01/2023

Saitama Kasukabe Fureai Cube

1. “Futari wa Princess” Max Heart Tournament – Semifinal: Ganadoras de la lucha 2A vs. Ganadoras de la lucha 2B

2. “Futari wa Princess” Max Heart Tournament – Semifinal: Ganadoras de la lucha 2C vs. Ganadoras de la lucha 2D

TOKYO JOSHI PRO “THE 3RD “FUTARI WA PRINCESS” MAX HEART TOURNAMENT”, 11/02/2023

Tokyo Korakuen Hall

1. “Futari wa Princess” Max Heart Tournament – Final: X y X vs. X y X