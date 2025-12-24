Jake Paul: «Anthony Joshua no me noqueó»

Jake Paul reflexiona sobre su derrota ante Anthony Joshua en su combate de boxeo más reciente.

► En palabras de Jake Paul

El golpe de Anthony Joshua y su resistencia

“Anthony Joshua me pegó probablemente el golpe más duro que le hemos visto a cualquier otro peleador. Y no me noqueó. Me caí y pensé: ‘Wow, buen golpe’. Estaba en el suelo pensando: ‘Ese fue un buen golpe, tío’. No me sorprendió su potencia… bueno, sorprendió a mi mandíbula.”

Su lesión en la mandíbula

“Se siente como si tuviera una pelota de béisbol ahí dentro. Tengo placas de titanio. Cuatro… bueno, una placa con ocho tornillos. Está completamente partida. En ambos lados. Después del combate abrí la boca y dije: ‘Creo que uno de mis dientes está mal’, y entonces se vio claro.”

Valoración de la pelea y su rendimiento

“No creo que haya sido tan malo. Gané dos asaltos, luego él ganó dos y después me tiró. Estaba haciéndolo bien. El problema fue el cardio y la presión mental de un tipo tan grande. Sientes su potencia mucho más. Pero fue una gran experiencia. Aprendí muchísimo ahí dentro. Lo tuve tambaleándose en un momento. Le conecté bien y pensé: ‘¿Qué?’ Pero mantuvo mejor la guardia esta vez.”

Embed from Getty Images

Preparación y errores

“Ojalá hubiera tenido más de tres semanas para prepararme. Debería haber ganado más músculo y haber entrenado en altura. Ese fue mi mayor error. El campamento no fue al 100%. Estuve enfermo unos diez días. Necesitaba un nivel extra de cardio, y eso solo lo consigues entrenando en altura.”

Estrategia y críticas por ‘huir’

“Eso de decir que ‘corrí’ es una tontería. Eso es boxeo. Moverse, pivotar, hacer fallar al rival… eso es el juego. Floyd Mayweather construyó su carrera así. Contra un tipo más grande que controla el centro del ring, no tienes otra opción. Cuando se apoyan sobre mí, bajar a una rodilla ahorra energía. Intentar sostener a un tipo tan grande te mata.”

Sobre los haters

“A menos que me muera, la gente va a seguir odiándome. Hay gente que dice: ‘Respeto total, qué guerrero’, y otros que solo odian. Muchos simplemente son estúpidos, y está bien.”

Embed from Getty Images

Su amor por el boxeo

“Me encanta este deporte y este trabajo. Ni siquiera se siente como un trabajo. Me lo pasé increíble ahí dentro. Ganar, perder o empatar. El boxeo me ha dado muchísimo. Estoy agradecido por todas las experiencias y recuerdos.”

Futuro en el boxeo

“Sí, voy a seguir boxeando. Voy a tomarme un tiempo para apoyar a Utah en los Juegos Olímpicos.”

Vida personal y paternidad

“Tengo fiebre de bebé. Quiero tener hijos de verdad.”

Reflexión final tras la pelea

“Mi plan era noquear a Anthony Joshua, pero Dios tenía otro plan. Aun así, fue positivo. Estoy aquí, hablando hoy, y gané en muchos sentidos.”

Embed from Getty Images