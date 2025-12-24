3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 23 de diciembre 2025

WWE NXT 23 DE DICIEMBRE 2025.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT New Year’s Evil. En el segmento estelar, Chelsea Green derrotó a Sol Ruca y retuvo el Campeonato Femenil de los Estados Unidos.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 23 DE DICIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- Campeonato WWE Speed

Si bien la temática del Campeonato WWE Speed es tener luchas rápidas, pero estas no se desarrollan lo suficiente como para mostrarnos ofensivas decentes en el ring, precisamente por la falta de tiempo.

LO MEJOR

► 3- Enfoque hacia el futuro

A pesar de ser un programa pregrabado, dejó sentadas muchas bases para los dos siguientes programas, armando los respectivos carteles, y logrando salir del paso de aquella improbable victoria de Thea Hail la semana pasada.

► 2- Shiloh Hill y Skylar Raye vs. Stacks y Arianna Grace

Una pelea navideña divertida e inofensiva (y sin sentido) con algunos momentos ingeniosos grcias a la estipulación, sobre todo cuando Grace atacó a Stacks con la bola de boliche. Bien para lo que era.

► 1– Chelsea Green vs. Sol Ruca

Tras derrotar a Bayley en la WWE, sorprende un poco que Ruca no haya ganado el Campeonato de Estados Unidos aquí, pese a lucir muy bien en el ring. Green, como siempre, estuvo genial en su rol, y la superioridad numérica le permitió retener el título.