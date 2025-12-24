WWE reorganiza la mesa de comentaristas para enero 2026

Como todos los años, WWE suele hacer cambios en sus equipos de comentaristas de RAW y SmackDown, y al igual que en este 2025 cuando Monday Night RAW debutó en Netflix, se espera que para enero del próximo año (es decir, en menos de dos semanas) la compañía vuelva a hacer un cambio en su configuración para adaptarse a las diferentes circunstancias provocadas por la temporada de fútbol americano colegial.

► Michael Cole y Corey Graves regresan a WWE RAW

Según un informe reciente de PWInsider, Michael Cole y Corey Graves regresarán a Monday Night RAW a partir del 5 de enero de 2026, lo que marca el regreso a la marca roja de las voces más veteranas de la WWE. Mientras tanto, SmackDown contará con Joe Tessitore y Wade Barrett a partir del viernes 2 de enero. Este cambio revierte las parejas de comentaristas actuales y restaura la alineación original de 2025, antes de que los compromisos de Joe Tessitore con el fútbol americano universitario cambiaran las cosas hace unos meses. No se conoce nada en torno a Pat McAfee, quien continúa alejado de la compañía y dedicado a sus proyectos personales.

Recordemos que Tessitore asumió las responsabilidades de cubrir Monday Night RAW junto a Barrett en septiembre de este año para adaptarse a su calendario de fútbol americano universitario (que se desarrolla los fines de semana), que lo llevó a narrar partidos durante los Playoffs de Fútbol Americano Universitario, incluyendo el encuentro entre Tulane vs. Ole Miss el fin de semana pasado.

Ahora que la temporada de fútbol americano está llegando a su final, la WWE ha vuelto a reacomodar sus equipos de comentaristas como lo era hasta hace algunos meses, lo cual es un proceso normal dentro de la compañía.