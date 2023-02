Jake Lee: “Pronto entenderán porque elegí a NOAH”

Jake Lee dejó All Japan Pro Wrestling a finales de 2022 y aunque se habían especulado varias empresas como destino, finalmente el luchador eligió Pro Wrestling NOAH.

► Jake Lee tocó puerto en NOAH

En el evento “The New Year 2023” del 1 de enero, Lee apareció sobre el ring para desafiar al poderoso Yoshiki Inamura. Este enfrentamiento se consolidó el 8 de enero, donde Lee se presentó en los eventos “New Sunrise 2023” y “Reboot 2023”, siendo su debut en NOAH. Resultó curioso que el luchador usara su misma vestimenta y música de entrada que empleaba en AJPW.

Entrevistado por Professional Wrestling Martial Arts, Jake Lee habló sobre esta nueva etapa de su carrera profesional.

– ¿Por qué elegiste NOAH como tu nuevo campo de batalla?

Hasta ahora he trabajado con luchadores de varias organizaciones, pero con los que menos he luchado es con los de NOAH. Es solo que suena interesante. Tenía la imagen de Misawa (y luego CyberFight) y eso me llamó mucha la atención.

– ¿Piensas tener una larga estancia en NOAH?

Hay una cosa que puedo decir es, nunca se sabe cuándo me iré. Así que deben venir a verme mientras estás aquí. Probablemente porque muchas cosas le sucederán a NOAH a partir de ahora. Aunque, no crean que lo normal durará para siempre.

– Tu objetivo en NOAH:

NOAH puede tener la fortaleza financiera y una lista de muy buenos luchadores, pero falta algo. Keiji Mutoh ahora está compensando eso, pero está por jubilarse en febrero, ¿qué sucederá después de eso? Es por eso que debo tomar el lugar de Keiji Mutoh. Tienen que ver mi trabajo y pronto entenderán porqué elegí NOAH.

– ¿Con qué luchador quiere luchar más?

Con Katsuhiko Nakajima. Sin embargo, me pregunto por qué está en Kongo, es un luchador fuerte y habilidoso. ¿Nakajima está realmente de acuerdo con trabajar bajo las órdenes de otra persona (Kenoh)?

– No cambiaste tu canción de entrada ni tu vestimenta.

Porque esa canción ha dado forma a como veo el mundo actualmente. Por eso le pedía a Osamu Suzuki (quien proporcionó la música) inmediatamente después de dejar la empresa que me permitiera seguir usándola. La vestimenta también son muy importante para crear una visión del mundo y la que uso solo me queda a mí.

– Mucho se habló que tu destino sería NJPW, ¿ya no quieres luchar ahí?

Por supuesto que el interés sigue. Pero también hay muy allá. Incluso los jugadores que lo hicieron no están haciendo lo suficiente. Así que tengo mucho trabajo por hacer.

– ¿Qué piensas sobre Kaito Kiyomiya, el campeón de peso completo GHC?

¿Por qué está tan triste? Tiene una frente llena de arrugas, no hay imagen de una sonrisa y para un campeón con cara de bebé, va a terminar asustando a todos los niños.

– ¿Cuál es tu impresión de Yoshiki Inamura?

Creo que es el hombre más fuerte del mundo (risas). Fue una gran elección presentarme en NOAH enfrentando a un luchador como él. Hay muy pocos luchadores en NOAH que tienen mi estatura (1.92 mts); algunos son pequeños pero muy fuertes y por eso quiero luchar contra ellos. Inamura fue una gran prueba.