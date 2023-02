Jacy Jayne se siente más reconocida sin Mandy Rose

Jacy Jayne está comenzando a tener la oportunidad de brillar por sí misma en WWE NXT. Tanto por el lamentable despido de Mandy Rose como por su ruptura con Gigi Dolin. Y hablando recientemente en Busted Open Radio contaba cómo se siente en este momento de su carrera.

► La oportunidad de Jacy Jayne

“Loco, realmente surrealista. Porque siento que, estando en Toxic Attraction, siempre fui una tercera rueda. Sabes, todos siempre hablaban de Mandy. Ella ha estado aquí por tanto tiempo. Todos siempre miran todo lo que hace. Entonces, tienes a Gigi, que tenía un gran nombre en lss indies antes de llegar a NXT. Todos me miraban y decían: ‘Bueno, ¿quién demonios es esa chica?’. Así que ahora que todos presten atención y tengan mi nombre en la boca, y soy la comidilla de la ciudad, eso es enorme para mí. Eso es todo lo que he querido durante mucho tiempo. Entonces, estoy feliz”.

"Toxic Attraction went onto become the most dominant female faction in WWE history, and look who's the last woman standing."@jacyjaynewwe is here to stay. #WWENXT pic.twitter.com/kzAvSVTzz8 — WWE (@WWE) February 15, 2023

► Jacy Jayne, más reconocida

“Sí, creo que recientemente, comencé a obtener más crédito por todo, especialmente, honestamente, después de que Mandy se fue. A pesar de lo triste que fue toda la situación, tratamos de aprovecharla al máximo. Siento que eso me ayudó a salir de este caparazón de Toxic Attraction. Ahora, la gente me presta atención y escuchan lo que tengo que decir. No he recibido mucho crédito, mientras estamos todas juntas. Estoy empezando a mostrar mi personaje y cuánto he crecido durante el último año y medio, dos años. Así que creo que esto honestamente fue mi mento para romper. Incluso en Vengeance Day era hundirnos o nadar para nosotras, como: ‘Ahora estás sola. Tienes que demostrar que puedes hacerlo sola’. Así que entré en esecombate con ese estado de ánimo como si necesitara realizar una actuación perfecta. Porque si no, no sabes lo que sucederá en el futuro”.

¿Qué te parece la oportunidad que está recibiendo Jacy Jayne?