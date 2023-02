Tras estar ausente por motivos familiares, Rhea Ripley hizo su regreso durante la última edición de Monday Night Raw y llegó para salvar a The Judgment Day, y a Dominik Mysterio en particular, quien estaba a punto de recibir por segunda semana consecutiva un Glam Slam por parte de Beth Phoenix. Con ello, pudo salvar a “su Dom” de una paliza segura y se aseguró de cumplir los planes de San Valentín con su compañero de The Judgment Day.

Precisamente, llegó el día de San Valentín y WWE lanzó un último video que involucra a Rhea Ripley y Dominik Mysterio en una confrontación acalorada con Rey Mysterio y su esposa, arruinándoles su cena del día del amor y la amistad.

All @reymysterio wanted was a nice Valentine’s Day dinner with his wife, but once again @RheaRipley_WWE and @DomMysterio35 crashed the party 😬 pic.twitter.com/pd8Abtpot1

Una vez que se apoderaron de la mesa, todo transcurrió sin problemas hasta que llegó el momento de pagar la factura, la cual no pudo ser pagada por Dominik porque su tarjeta fue rechazada. Rhea Ripley tuvo que arreglar el asunto luego de que apareciera la policía, pagó la cuenta y luego recurrió a su cuenta de Twitter para atacar a los padres de Dom.

The audacity of everyone getting caught up on me paying the bill and overlooking the point that Rey & Angie are self-centered…

Don’t be one of those girls that expect the man to always pay.

Spoil your kings too 💵 @DomMysterio35 I understand your trauma and I got you!

— RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) February 15, 2023