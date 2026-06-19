IWRG presenta su Copa de Lucha Libre con 10 países en la Arena Naucalpan

La Arena Naucalpan será sede este domingo 21 de junio de la Copa Mundial de Lucha Libre de IWRG, un torneo que reunirá a luchadores de distintos países.

► Lucha estelar: Copa Mundial de Lucha Libre

La lucha estelar reunirá a Cody One (Canadá), Rey León (Estados Unidos), Chavin (Perú), Karaqui (Francia), Jasper Faster (Chile), El Marqués (Francia), Travis Banks (Nueva Zelanda), Caballero de Plata (México), Gunji (Japón) y Hip Hop Man (Argentina). Tomando en cuenta que se trata de IWRG, la mecánica podría ser de relevos cibernéticos, tal como son las Copas High Power, donde el formato de eliminación multitudinaria es el sello distintivo de la empresa de Naucalpan.

En la semifinal, La Puerquiza Extrema (Pig Destroyer, Pig Destructor y Pig Pool) se medirán a Aquiles, Big Mike y Big Ovett Jr. en un trío que promete poder y contundencia sobre el ring.

El Campeonato Intercontinental de Parejas IWRG estará en juego en una lucha a tres bandas: los campeones Noisy Boy y Spider Fly defenderán el título ante Hijo de Canis Lupus y Rey Mictlan, así como ante Villano V Jr. y Rokambole Jr., ambos equipos como retadores.

Príncipe Centauro y Gasparín Jr. se enfrentarán a Águila Roja y Cósmico en la tercera lucha de la noche. Antes, Eddy Maceira y Kenji harán pareja para enfrentar a Angelux y Fauno.

Fly abrirá la función ante Bocanegra para arrancar la cartelera dominical del Día del Padre que organiza IWRG.

La función se realizará este domingo 21 de junio a las 3:45 de la tarde en la Arena Naucalpan, con promoción especial por el Día del Padre: quienes compren 4 boletos recibirán una cerveza gratis.