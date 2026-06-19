Noche de luchas de exhibición: así será la función del sábado en la Arena DTU

La Arena DTU de Tulancingo, Hidalgo, será sede este sábado de una función de exhibición donde el talento formado en las escuelas de Desastre Total Ultraviolento dejará ver sus avances.

► Lucha estelar: Alvarados vs. NOX

Brazo Celestial, Ramsés y Atom encabezan la lucha estelar de la noche, donde harán frente a Blaze, Rebel y Renacido, la facción conocida como NOX (Nueva Ofensiva Extrema). Brazo Celestial forma parte de la tercera generación de la Dinastía Alvarado. Ahora, como estrella de DTU, Brazo Celestial busca representar ese legado familiar frente a NOX.

En la lucha semifinal, Holkan y Uriel se asociarán con un tercer elemento por anunciar para enfrentar a Shiino, Aero Panther y Fight Panther Jr.

Aero Panther y Fight Panther Jr. son hermanos y forman parte de la nueva camada de talento que DTU ha proyectado incluso fuera de México.

Los avanzados de las escuelas DTU tendrán su turno en una exhibición de relevos australianos, con Dylan, Karol, Tony y Kulikitaka de un lado y Proco, Alejandro, Emi Montiel y Renacido del otro.

En la categoría intermedios, Emi Martínez, Celeste y Ángel Extremo se medirán a Kevin, Black Piston y Anthony Prince. Esta exhibición permitirá ver el progreso de la siguiente generación de alumnos DTU.

Los alumnos de la Escuela Municipal de Lucha Libre Profesional DTU Tulancingo también tendrán su exhibición, con Rebel Boy y Young King de un lado y Mortal Power y Príncipe Azulito del otro.

Y para calentar lona, DTU presentará una exhibición de principios de lucha libre, específicamente de tumbling.

La función se realizará este sábado 20 de junio a las 8:30 de la noche en la Arena DTU de Tulancingo, con cuota de recuperación de $50 pesos y lugares de primera fila en $150.