Israel Adesanya: “Volkanovski brilla bajo presión”

Israel Adesanya confía en que el mundo escuchará “y nuevo” este sábado por la noche en Perth, Australia. El campeón de peso pluma de UFC, Alexander Volkanovski, tiene como objetivo consolidarse aún más en los libros de historia en UFC 284 en su tierra natal.

“The Great” regresa a la división de peso ligero por primera vez desde su debut promocional en 2016. Esta vez, competirá por el oro de las 155 libras contra el campeón recientemente acuñado, Islam Makhachev .

Si bien es más pequeño en estatura, a Volkanovski no le falta talento para trabajar en su gimnasio de City Kickboxing (CKB). Entre sus muchos compañeros de equipo se encuentra el ex campeón de peso mediano Adesanya, quien ha seguido de cerca la preparación antes del choque tan esperado.

“Él brilla bajo presión. No espero menos de él este fin de semana. Va a ganar de pie. Ahí es donde siento que se va a ganar la pelea.

“Mira, tiene una tarea difícil por delante. No nos andemos con rodeos ni cometamos errores al respecto. Islam es ese tipo, y me gusta la forma en que Alex dice que mantengas la misma energía cuando termine, no trates de decirme: ‘Ah, bueno, solo peleó contra dos de los 10 mejores’. Ah, bueno, en realidad no es Khabib [Nurmagomedov]’. No, mantén esa misma energía”.

UFC 284 marcará solo la cuarta aparición de Makhachev en el evento principal, por lo tanto, su cuarta aventura de cinco asaltos. Cuando encabezó UFC Vegas 31 en julio de 2021, Makhachev eclipsó la marca de los 15 minutos, derrotando a Thiago Moises a través de una sumisión de estrangulamiento trasero desnudo en el cuarto asalto. Es la única vez que el fuerte luchador ha competido en un cuarto o quinto asalto en su carrera de 24 peleas.

Volkanovski, por otro lado, vive y respira en los entornos del campeonato. Adesanya no es ajeno a los combates de 25 minutos y cree que el tiempo extra podría terminar siendo un factor en un enfrentamiento estilístico de tan alto nivel.

“No creo que Islam haya pasado del round tres, así que eso es todo. Todos quieren ser campeones hasta que tienes que ir a cinco rounds y tienes que entrenar durante cinco rounds. Sé que hacen su trabajo, respeto a su dinastía, pero sí, respeto a nuestra dinastía también en este lado del mundo. Se van a enterar.