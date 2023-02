Emmett espera Volkanovski sea doble campeón

Josh Emmett tiene mucho en juego en los resultados de UFC 284 . En primer lugar, el peleador del Team Alpha Male busca convertirse en el campeón interino de peso pluma de UFC cuando se enfrente a Yair Rodríguez en el evento coestelar.

Una victoria allí lo pondrá en línea para luego pelear por el título indiscutible de las 145 libras presumiblemente contra Alexander Volkanovski , quien aparece en la misma cartelera en el evento principal contra el campeón de peso ligero de UFC Islam Makhachev .

Volkanovski, que buscaba un segundo título de UFC, evitó que Emmett pudiera tener una oportunidad inmediata por un cinturón indiscutible, pero, a decir verdad, respaldó la decisión del campeón de peso pluma de pasar al peso ligero durante al menos una noche.

“Incluso antes de recibir la oportunidad intermedia, cuando estaba en este patrón de espera, creo que [Alexander Volkanovski] se lo merece. Está invicto en el UFC. Está en esta loca racha de victorias. Es el No. 1 libra por libra. Mucha gente está subiendo y tratando de lograr ese estatus de campeón-campeón.

“Todo el tiempo, creo que se lo merece. Vamos a pelear eventualmente. Él se lo merece.”

Si bien su enfoque permanece únicamente en Rodríguez y su propia pelea el sábado, Emmett obviamente está atento al evento principal de UFC 284 porque podría afectar su futuro.

Si Volkanovski pierde, entonces el campeón simplemente regresa al peso pluma donde defenderá su título contra Emmett o Rodríguez.

Por otro lado, Volkanovski al reclamar con éxito un segundo título de UFC posiblemente podría retrasar su próxima pelea en las 145 libras, aunque ha declarado en numerosas ocasiones que convertirse en un campeón de dos divisiones en última instancia cumpliría un objetivo más grande de mantenerse activo defendiendo los cinturones en múltiples clases de peso.

Por si sirve de algo, Emmett toma la palabra de Volkanovski de que regresará a la división de peso pluma incluso si lleva un cinturón extra después del sábado.

“Siento que si puede capturar ese título de 155, le creo [que volverá al peso pluma]. Es un gran campeón, un gran tipo, y siento que quiere hacer eso. Quiere intentar ganar el título y luego estar activo en ambas divisiones y mantenerlas en movimiento. Todavía no lo hemos visto, pero creo que lo hará.

“Sé que mucha gente lo descarta como si no pudiera ganar. No puedes descartar a Volkanovski. Sé lo bueno que es el Islam, pero definitivamente no descarto a Volkanovski”.