Santos Escobar le muestra respeto a Rey Mysterio en SmackDown

Santos Escobar dio un giro en SmackDown, pues desde NXT había mostrado su lado más rudo, pero en el último programa de la marca azul, mostró algo diferente al encontrarse con Rey Mysterio.

Los dos luchadores de origen mexicano fueron pate de la lucha donde se buscaba determinar al nuevo aspirante al Campeonato Intercontinental de Gunther, en el cual Madcap Moss fue el ganador al vencer al de San Diego. En este combate también participó Karrion Kross.

Una vez que terminó el combate, Santos y Mysterio se encontraron en los vestidores, donde el de la Ciudad de México le contó como fue que conoció a Rey cuando era pequeño y que le tenía respeto al veterano luchador.

EXCLUSIVE: @ReyMysterio and @EscobarWWE show their mutual respect for each other, gifting one another one of their own masks.#SmackDown pic.twitter.com/b5nhKyz5Fq

— WWE (@WWE) February 11, 2023