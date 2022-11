El campeón de peso mediano de UFC, Israel Adesanya, está emocionado por el desafío de enfrentar a Alex Pereira. Adesanya buscará lograr su sexta defensa del título cuando se enfrente a Pereira en el evento principal de UFC 281 el 12 de noviembre en Madison Square Garden en Nueva York.

Habiendo perdido ante Pereira dos veces en kickboxing , incluso una vez por nocaut, Adesanya está motivado para vengar esas derrotas.

“Vencerlo, eso es lo que importa. ¿Cómo el cinturón? A la mierda el cinturón. Solo vencerlo, un asesino como él, eso es lo que importa”.

Según Tipico Sportsbook , Adesanya es solo un ligero favorito con -175, con Pereira con +135 como no favorito. Las derrotas de Adesanya ante Pereira se produjeron durante cinco años. “The Last Stylebender” ha superado esos contratiempos y promete que Pereira se enfrenta a un desafío diferente en MMA.

“Lo hemos desempolvado, lo hemos cortado y puedo ver lo que hice mal. Entonces, no va a ser como la última vez. Este es un peleador diferente al que te enfrentas, y ahora me he convertido en otro peleador. Me he renacido. Lo he renacido, y siento que quiero divertirme. Ese es el objetivo. Pero esta pelea, me voy a divertir. Ese es el objetivo final. Y cuando me divierto, soy el mejor del mundo”.