5 rivales olvidados de Finn Bálor fuera de WWE

Finn Balor es un verdadero veterano del negocio, ya que se ha enfrentado a varios luchadores de todo el mundo. Algunos de esos combates han quedado en el olvido. Lo creas o no, Finn Balor ya tiene 20 años de experiencia en el ring. Ha trabajado para varias promociones, incluyendo NWA, NJPW y WWE. Ha sido consistente; ha ganado más de 20 títulos y ha dado muchos combates épicos.

Obviamente a lo largo de su larga carrera Finn Balor se ha enfrentado a innumerables luchadores. Los fans recuerdan sus combates contra Kyle O’Reilly, Kevin Owens, Johnny Gargano, Pete Dunne, Edge o AJ Styles, pero en este artículo vamos a centrarnos en las leyendas a las que se ha enfrentado fuera de WWE y que quizás no recuerdes.

► Tomohiro Ishii

Finn Balor trabajó varios años en Japón, por lo que no es de extrañar que se haya al gran Tomohiro Ishii. Sin embargo, muchos fans no lo saben y nadie habla de él hoy en día. El 3 de agosto de 2013, en G1 Climax 23, el entonces conocido como Prince Devitt derrotó a Ishii. Este combate es una joya oculta, fue excelente, duró 10 minutos y fue una acción de ritmo rápido. Por alguna razón, pocos fans conocen este combate.

►Jushin Thunder Liger

Prince Devitt y Jushin Thunder Liger se enfrentaron varias veces en luchas por equipos, pero sólo un par de veces en combates individuales. Su primer encuentro fue en el Circuito NJPW 2008 New Japan Soul – Novello Sparks. El experimentado Jushin Thunder Liger salió victorioso sobre el joven Devitt. Cinco años más tarde, en la novena jornada de Best Of The Super Junior 20, Prince Devitt demostró haber aprendido la lección y derrotó a Liger.

► Kenny Omega

Kenny Omega es uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, pero nunca pudo vencer a Finn Balor, o mejor dicho a Prince Devitt, en acción individual. Se enfrentaron en dos ocasiones. El primer encuentro fue el 3 de septiembre de 2010, en el G1 Climax Special del NJPW Circuit 2010, donde Devitt derrotó a Omega para retener el título IWGP Junior Heavyweight. Casi tres años después se enfrentaron en la décima jornada de Best Of The Super Junior 20 y Devitt volvió a salir victorioso. No cualquiera puede decir que está invicto contra Kenny Omega.

►Rocky Romero

Rocky Romero no es un luchador muy popular en Estados Unidos, ya que pasó la mayor parte de su carrera en NJPW. Aunque recientemente tuvo algunos combates en AEW, dándose a conocer a los fans de la empresa. Finn Balor se enfrentó varias veces a Rocky Romero, sobre todo en luchas por parejas, pero también tuvieron un par de combates individuales. Conocido entonces como Prince Devitt, ganó ambos combates, en Road To Kingdom 1st y en la quinta jornada de Best Of The Super Junior 20.