Islam Makhachev cree que hay una razón por la que solo hay un campeón estadounidense actualmente en la UFC.

Con el retiro de Jon Jones y la renuncia a su título de peso pesado de la UFC, solo la campeona de peso gallo femenino, Kayla Harrison, permanece como campeona estadounidense en la empresa.

Como sabemos, Islam Makhachev es el excampeón de peso ligero de la UFC. Ahora, busca un segundo título mundial en peso wélter, mientras se prepara para enfrentarse a Jack Della Maddalena por el cinturón.

Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC), quien dejó vacante su título de peso ligero de la UFC para retar al campeón de peso wélter Jack Della Maddalena más tarde ese año, dio su opinión sobre por qué no ha habido tantos campeones de Estados Unidos en los últimos años.

«Simplemente empezaron a fichar a más de nuestros chicos; esa es la razón», dijo Makhachev en una entrevista con Islam Babadzhanov de Ushatayka (h/t Championship Rounds). «… Bueno, si siguen fichando, estoy 100% seguro de que habrá más campeones del Cáucaso, Daguestán y Chechenia.

«Sin duda: Nuestros chicos viven para esto, para este deporte. En EE. UU., por ejemplo, no se preocupan ni siquiera si compiten mal. Pero detrás de nuestros chicos, hay una familia, toda la ciudad, toda la República. Y sienten esta responsabilidad, salen con toda la responsabilidad y ganan.

Se le preguntó a Makhachev sobre la comercialización de los campeones del Cáucaso, Daguestán y Chechenia.

«Estoy de acuerdo, y por eso les estoy explicando a los chicos que aprendan inglés y cómo promocionar sus peleas«, dijo Makhachev en la misma entrevista. «Eso es importante. Tenemos que vender eventos en vivo y ser interesantes para el público«.