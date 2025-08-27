Se ha programado una pelea de peso mosca femenino entre Erin Blanchfield y Tracy Cortez para el UFC 322 el 15 de noviembre en un destino aún por confirmar, pero que se espera que sea el Madison Square Garden de Nueva York.

No es la primera vez que se enfrentan en una pelea, ya que lo hicieron por primera vez a principios de 2019 en la promoción Invicta FC, con Cortez ganando por decisión dividida en esa ocasión.

Desde entonces, ambas han pasado a la UFC y han tenido una trayectoria exitosa en la promoción, aunque en realidad es Blanchfield quien ha subido más en la clasificación hasta ahora, llegando a esta pelea en el puesto n.º 4, mientras que Cortez ocupa el n.º 8.

Blanchfield, de 26 años, tiene actualmente un récord de 7-1 en la UFC y estuvo a punto de disputar el título al ganar sus seis primeras peleas en la promoción, antes de sufrir una derrota por puntos ante Manon Fiorot el año pasado.

En cuanto a Cortez, de 31 años, tiene un récord de 6-1 en el octágono y, al igual que Blanchfield, ganó sus cinco primeras peleas, pero luego perdió ante Rose Namajunas el año pasado, antes de recuperarse con una victoria por decisión sobre Viviane Araujo en junio.

Erin Blanchfield compitió por última vez en UFC Edmonton en noviembre de 2024, donde se recuperó de su primera derrota en el octágono ante Manon Fiorot al superar a la excampeona de peso paja Rose Namajunas por decisión unánime. «Cold Blooded» actualmente tiene un récord de 7-1 en UFC, con victorias destacadas sobre Taila Santos, Jessica Andrade y Molly McCann.

Blanhfield estaba programada para estelarizar UFC Vegas 107 contra Maycee Barber en mayo. Sin embargo, momentos antes de retirarse, «The Future» sufrió un problema médico, lo que obligó a cancelar la pelea de inmediato.

Blanchfield vs. Cortez se une al cartel de UFC 322, que es la única pelea confirmada hasta ahora para lo que será uno de los últimos eventos de la era de pago por evento de la promoción antes de pasar a un nuevo acuerdo de retransmisión con Paramount+ el año que viene.

Se rumorea que la pelea estelar de UFC 322 será protagonizada por el excampeón de peso ligero Islam Makhachev, quien subirá de categoría para desafiar al actual campeón de peso wélter, Jack Della Maddalena. Sin embargo, el posible enfrentamiento aún no se ha oficializado.