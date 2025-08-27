Como sabemos, Islam Makhachev está listo para ascender al peso wélter en los próximos meses. Desafiará a Jack Della Maddalena por el título de la UFC y, si gana, se unirá a un selecto grupo de luchadores que han ganado títulos mundiales en dos categorías de peso diferentes.

La división de peso wélter se encuentra en una especie de período de transición, con los excampeones Belal Muhammad, Leon Edwards y Kamaru Usman aún entre los cinco mejores.

Sin embargo, están surgiendo algunos nuevos contendientes en la división, como Sean Brady y Michael Morales, que siguen mostrando actuaciones impresionantes.

Para Makhachev, Della Maddalena representa una prueba muy difícil. Vimos su rendimiento contra Belal Muhammad y, si bien Islam es un peleador diferente, esto ciertamente no será pan comido en ningún sentido.

En una entrevista reciente, Khabib Nurmagomedov opinó sobre quién es el oponente más peligroso para Makhachev.

“En la división de peso wélter, veo a Shavkat (Rakhmonov) como alguien que inspira respeto y representa un verdadero riesgo. Es Shavkat, a Belal e Ian Machado Garry no lo consideraría una amenaza tan seria. No veo a Sean Brady como una gran amenaza”, le dijo Khabib a Kamil Gadzhiyev.

“Estilísticamente, es demasiado conveniente para Islam. Islam lo superaría en golpes, y si forcejearan, Islam lo controlaría. No veo a Brady como un oponente peligroso. Shavkat, Belal y Maddalena (son las mayores amenazas)”, continuó Khabib.

Khabib sin duda sabe de lo que habla en este aspecto, pero es interesante ver su opinión sobre Sean Brady e Ian Machado Garry.