La integración de STARDOM en NJPW STRONG en 2024

Integrar a STARDOM con NJPW STRONG es una tarea complicada debido al calendario propio de la empresa femenil. Mucho más llevar el producto en sí mismo a abrir nuevas fronteras, como la de Estados Unidos. Pero Rocky Romero es optimista. El puente de New Japan Pro-Wrestling con el resto del mundo valora positivamente cómo ha estado funcionando hasta ahora y tiene la esperanza de que evolucione de la mejor manera en 2024. Así lo señala en su reciente entrevista con Fightful.

► STARDOM en NJPW STRONG

«Obviamente, es un desafío trabajar con New Japan en Japón, especialmente para las cosas en Estados Unidos, porque es una promoción que funciona a tiempo completo. Han añadido muchos más shows este año. Obviamente, es difícil coordinar horarios y conseguir a las personas que necesitamos para New Japan Strong, y lo mismo ocurre con New Japan STARDOM. Son una promoción hermana y también son un gran socio para New Japan, todo bajo el paraguas de Bushiroad. Creo que los fanáticos no entienden completamente esa parte. Dicen, ‘Bueno, ¿por qué no estamos obteniendo esto? ¿Por qué no estamos obteniendo aquello?’ Es como, ‘Bueno, STARDOM tiene más de 100 shows al año. Tienen sus propias historias y sus propias cosas en marcha’.

«Creo que la integración este año realmente ha mostrado lo que podemos hacer para el próximo año. Así que tener a Giulia como campeona de Strong Women y ha hecho un trabajo fenomenal defendiéndolo, creo que la gente tiene un gran interés en ver lo que hace y contra quién defiende su título. Así que quiero tener más participación de STARDOM. Tenemos la New Japan Academy, tenemos algunas grandes luchadoras que han pasado por la Academia y me gustaría verlas en STARDOM también. Así que [espero] que esa sea la dirección que tomemos para el próximo año. Creo que el producto de STARDOM es increíble. Hay tantas buenas luchadoras allí. Tenerlas viniendo y participando en New Japan Strong creo que es realmente genial. Cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a STARDOM, especialmente en los Estados Unidos, y hacer crecer su audiencia, estoy totalmente a favor.»