Torrie Wilson ha acabado convertida en una de las luchadoras más reconocibles de la historia de WWE. Pero en realidad ella no quería entrar a la industria de las cuerdas. Entonces, ¿cómo surgió la oportunidad? No en la compañía donde se hizo famosa sino en WCW, que fue donde dio sus primeros pasos. Ahí entra Kevin Nash. Ella lo cuenta en Insight with Chris Van Vliet.

► Los inicios de Torrie Wilson

«Conocí a Kevin Nash, quien recordaba haberme visto en una revista de fitness usando un bikini verde, y me preguntó si estaría interesada en participar en esta pequeña historia de tres meses que tenían en mente, esta idea para Ric Flair y su hijo David Flair, y yo dije, ‘Claro’. Comencé a trabajar con un agente que también representaba a Hulk Hogan, así que había una especie de conexión allí. Él conocía los entresijos».

«Al principio estaba un poco indecisa, ‘No sé, quiero ser actriz’. Estaba sin dinero, y esta oportunidad llegó y pensé, ‘Vaya, podría viajar un poco’. Eso es todo lo que realmente quería hacer cuando era niña, ver el mundo. Esa cosa simplemente se fue desarrollando tan rápido».

La exluchadora también habla sobre los problemas de espalda que tomaron parte en que decidiera dejar atrás la lucha libre profesional:

«Probablemente esté en mejor forma física, pero mi espalda no lo piensa así… Estaba en este capítulo de mi vida en el que estaba lista para dejar de viajar todo el tiempo. La persona con la que estaba saliendo había sido despedida, así que fue agradable estar en casa. Acababa de abrir una tienda de ropa en Texas, pensé, ‘Está bien, puedo hacer esto, no necesito viajar más’, así que básicamente pregunté si podía ser liberada«.