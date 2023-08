Ilja Dragunov: «Nunca me doy por vencido»

Ilja Dragunov ha construído su paso en WWE con base en su carácter. No solo posee un talento en el ring como pocos, sino que su estilo agresivo y aguerrido no tiene igual y prácticamente no le huye a ningún desafío, arriesgándose por completo en cada combate. Esto le ha valido para lograr en su momento el Campeonato NXT UK derrotando nada más y nada menos que a Gunther, poniéndole fin a un largo reinado que ostentaba con dicho cetro.

► Ilja Dragunov ve la adversidad como su motor

Ilja Dragunov ha pasado los últimos años haciéndose un nombre en la WWE, pero no siempre fue fácil para el luchador europeo de 29 años, quien no se arrepiente del estilo que ha impuesto en su carrera. Durante una aparición reciente en Out of Character, el ex Campeón NXT UK dijo que usa la adversidad para impulsarse, lo que probablemente indica uno de los factores que lo convierte en un luchador profesional tan convincente.

«Si no hay lucha, no hay significado. Si puedo superar esos momentos y simplemente dar un paso tras otro, y nunca rendirme, valdrá la pena».

El ex campeón de WWE NXT U.K. reconoció que su tamaño juega en su contra en la lucha libre, pero sabe que tiene otras habilidades que lo ayudan con creces a compensar su menor estatura, y basta ver sus combates contra Gunther para tener una idea de lo que se refiere. El ex Campeón NXT UK está convencido de que su estilo de ser un tipo luchador y aguerrido le hace conectarse con la audiencia. Dicho esto, Dragunov ha experimentado la adversidad también en su vida personal desde que era un niño, y además esto le sirvió como impulso para mejorar su estado físico y convertirse en el gran luchador que es ahora.