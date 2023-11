La idea original de WWE para The Wyatt Family

Erick Rowan ha sido el invitado más reciente a Insight with Chris Van Vliet y como hacemos habitualmente en SÚPER LUCHAS estaremos recogiendo sus declaraciones más interesantes a lo largo del día de hoy; anteriormente descubríamos por qué siendo compañeros de equipo en WWE The Wyatt Family viajaban por separado. Continuamos ahora con la idea original que existía para la facción que formaba con Bray Wyatt y Luke Harper.

► El origen de The Wyatt Family

«No creo que hubiera un tipo de propuesta original. Sé que Windham estaba probando este personaje de culto tipo Waylon Mercy, pero no había forma de que la empresa tuviera un culto de 30 personas que salieran contigo, ya sabes, y viajaran cada semana. Así que sé que durante la clase de Dusty Rhodes teníamos diferentes combinaciones de personas, una de ellas fue Rick Thicke, que luego estuvo en The Ascension. Brodie y yo, y en una promo que hicimos, secuestramos a Enzo por burlarse de nosotros, solo cosas extrañas que intentábamos. Y cuando llegó el momento, hicieron un video, pero yo no estaba incluido en este video. Creo que fue Eli Cottonwood y creo que Audrey Marie y Brodie, y todos hicieron un concepto de video para la familia Wyatt. Y luego Brodie debutó como el primer hijo en NXT. Y luego, como dos semanas después, un día antes de la televisión, dijeron: ‘Bien, queremos que seas el segundo hijo‘. Vale.

«Porque Brodie y yo habíamos estado juntos durante un tiempo en NXT. Tenía sentido. Así que dije, ‘Vale’, pero todo lo que tengo son camiones, ya sabes. Y estaba haciendo esta cosa de vikingo, que por cierto me dijeron que nunca funcionaría. El gimmick de vikingo no funcionará y nunca funcionará. Afortunadamente, en el maletero de mi coche, tenía pantalones de pijama, ya sabes, tenía jeans, pero no quería llevar lo que llevaba Brodie porque él llevaba los jeans y la camisa de franela. Me pregunté, ‘¿Qué demonios voy a llevar?’ Afortunadamente, tenía un par de monos de trabajo verdes con amarillo reflectante que parecían horrendos. Pero les corté las mangas y pareció ser un buen aspecto. Porque yo era fan de las películas de terror igual que Windham y la estética de Michael Myers, la estética de Slipknot de los monos de trabajo y corté las mangas para poder mostrar algo de físico, porque esas cosas no muestran mucho físico en absoluto. Y son muy difíciles de trabajar. Así que mis movimientos estaban extremadamente limitados.»