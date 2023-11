Quién le hubiera dicho a Sami Callihan que para uno de los shows de su promotora The Wrestling Revolver (REVOLVER) contaría con Ronda Rousey. Tal anuncio, desvelado hace apenas una semana, quedará como una de las estampas más surrealistas del 2023.

Aunque Callihan es un tipo modesto. Bajo recientes declaraciones ante los micrófonos de Busted Open Radio, «Death Machine» no quiso acreditarse el mérito de tener a la peleadora más famosa de la historia en REVOLVER, sino que se lo concedió a sus conocidos dentro de la industria, quienes según él, le pusieron en contacto con Rousey, atraída por el hecho de que el evento Unreal tiene un carácter benéfico.

Y en las últimas horas, REVOLVER ha hecho oficial el estelar de Unreal: Rousey y Marina Shafir vs. Athena y Billie Starkz. Interesante emparejamiento, donde se trasplanta la historia entre Athena y Starkz que vemos en AEW y ROH, con la jovencísima gladiadora como particular pupila de la monarca de la casa del honor.

Pero no sólo de Ronda Rousey vivirá Unreal. REVOLVER también ha concretado otros dos combates, además de sumar nuevos nombres a esta cita del próximo jueves 16, que discurrirá desde el Homenetmen Glendale Ararat de Los Ángeles (California, EEUU). He aquí su cartel provisional.

Tickets on sale now! All profits from ticket sales go directly to Lahaina wildfire survivors via @lahainavenmo

🙏🏼❤️🌈https://t.co/bVodWfmY5e pic.twitter.com/C0FE00ntAx