Ian Garry no está interesado en pelear en UFC con Michael Page

Ian Machado Garry no ve que una pelea contra Michael Page tenga sentido para él. Page (22-2 MMA, 1-0 UFC) dijo en The MMA Hour que le gustaría pelear contra Garry a continuación, pero Garry no corresponde a su sentimiento.

Garry (14-0 MMA, 7-0 UFC) ha estado haciendo campaña para pelear contra Colby Covington y no ve ningún beneficio en enfrentar a Page, de menor ranking.

«No, su número no es mayor que el mío. Quiero ser el mejor del mundo y, a menos que tu número sea mayor que el mío, no me interesa«.

Page tuvo un buen desempeño en su debut promocional cuando derrotó a Kevin Holland en UFC 299 a principios de este mes, lo que lo llevó al puesto número 13 en el ranking de peso welter de UFC. Garry inicialmente dijo que no había manera de que “MVP” venciera a Holland , pero no tiene problemas para tragarse sus palabras.

«Me alegro de que le haya dado un puñetazo en la boca a Kevin Holland; ese tipo también habla muchas malas palabras. Eso simplemente demuestra que no es lo suficientemente bueno para estar entre los 10 primeros. Admito que dije que no creo que lo gane, pero me sorprendió. Bien hecho. Kevin Holland tenía un aspecto terrible”.

Con Garry clasificado en el puesto número 7 después de vencer a Geoff Neal en UFC 298 , no planea pelear al revés.

“A menos que me supere en la división de alguna manera y su número sea mayor que el mío, (no tengo) ningún interés”.