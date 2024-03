Muhammad Mokaev predice Erceg vs. Pantoja en UFC 301

Muhammad Mokaev cree que Steve Erceg es demasiado inexperto para vencer a Alexandre Pantoja. El campeón de peso mosca Pantoja (27-5 MMA, 11-3 UFC) defiende su título contra Erceg (12-1 MMA, 3-0 UFC) en el evento principal de UFC 301 el 4 de mayo en Río.

Mokaev no tuvo chance de tener una oportunidad por el título a pesar de derrotar al ex retador al título Alex Pérez en UFC Fight Night 238. Erceg noqueó a Matt Schnell esa misma noche para ganarle la oportunidad del título. Dado que Erceg nunca pasó de la Ronda 3, Mokaev considera que la presión de Pantoja es demasiada.

«Creo que Pantoja ganará. Creo que Erceg todavía está verde, todavía no tiene tanta experiencia para luchar contra Pantoja. Pantoja tiene mucha, mucha experiencia. Es un perro en este juego. Es un luchador matón.

“Él viene, intenta rematarte desde los primeros segundos, y luego, cuando no puede rematarte, se rompe. Esa es la clave que aprendí viendo a Pantoja, he entrenado con él y sé que tengo las claves para vencerlo”.

En cuanto a Erceg, Mokaev no le ve colgado con Pantoja en el suelo.

«Erceg tiene muy buen boxeo, pero el juego terrestre no está ahí. Especialmente él acaba de pelear, no es un luchador, no tiene la condición para trabajar durante cinco asaltos. Todo gran delantero, una vez que es derrotado, no puede golpear en el segundo y tercer asalto de la misma manera que lo hace en el primero”.