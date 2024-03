Vera reacciona a críticas de Sandhagen por su derrota ante O’Malley

Marlon Vera no es fanático del análisis de Cory Sandhagen sobre su derrota en UFC 299 ante Sean O’Malley. Después de que Vera se quedó corto en su primer intento por ganar el título de peso gallo de UFC, Sandhagen fue bastante crítico con el desempeño de su oponente anterior, llegando incluso a decir que Vera «obviamente no tenía por qué estar en la jaula con O’Malley».

Como era de esperar, “Chito” tuvo algunas cosas que decir al respecto, esencialmente haciéndole saber a Sandhagen que no debería dejar su trabajo diario.

«No me molestó, de alguna manera me afectó. Pero yo digo: ‘Amigo, acabo de pelear. Amigo, no salió a mi manera, ¿y haces todos tus malditos videos idiotas de YouTube? Quiero decir, amigo, sigue luchando».

“No eres un maldito influencer. Pareces un maldito idiota, pero lo entiendo. … Todo el mundo quiere hacer los [podcasts], y ahora vemos… que ahora se vuelven como maestros de escuela”.

Vera agrupó a Sandhagen con su compañero de peso gallo Henry Cejudo , quien también analiza peleas e historias en su propio canal de YouTube. Sandhagen derrotó a Vera por decisión dividida en su enfrentamiento del evento principal en UFC San Antonio en marzo de 2023.

En cuanto a dónde va Vera después de su derrota ante O’Malley, está abierto a enfrentar a cualquiera que UFC le presente, pero espera regresar en el viaje anual de la promoción al Madison Square Garden, que generalmente se lleva a cabo en noviembre.