Hulk Hogan felicitó a Rey Mysterio por inducción al HOF WWE

Este viernes, durante SmackDown, se anunció que Rey Mysterio será el primer inducido al Salón de la Fama de WWE este 2023, algo que celebró Hulk Hogan.

El ya miembro del lugar de las leyendas desde 2005 en solitario y en 2020 como parte de New World Order (NWO), se mostró complacido por la selección del luchador latino, quien ha dejado una enorme huella en la empresa y la lucha libre mundial.

“Estuve viendo WWE la otra noche y tenía mucha curiosidad por saber quién iba a ser el primer nominado al Hall of Fame 2023. Oh, dios mío, ¡ Rey Mysterio ! Nadie más que él se lo merece . Un campeón, un gran hombre, un gran padre y también un gran marido. Se merece estar en el Salón de la Fama de WWE. Ha estado llevando la antorcha por años”.

Por otro lado, el histórico y legendario Hulkster aprovechó para pedir a dos integrantes nuevos para el Salón de la Fama de WWE.

“Y bueno, entonces pensé: ¿Quién será el siguiente? ¿Quién se lo merece? Mi primer pensamiento fue para uno de los mejores equipos de todos los tiempos: The Rougeau Brothers, Jacques Rougeau y su hermano Raymond Rougeau. Estos dos tipos necesitan estar en el Hall of Fame. ¡Voto por ellos! Espero que ellos sean los próximos nominados. Creo que podría pasar, he estado teniendo un buen presentimiento sobre ello”.