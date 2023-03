White: “Jones habría vencido a Ngannou como hizo con Gane”

Los fanáticos de las MMA de todo el mundo quieren un enfrentamiento entre Jon Jones y Francis Ngannou en el futuro, pero en cierto modo, el presidente de UFC, Dana White, cree que el mundo ya lo ha visto.

Desde que Ngannou y UFC se separaron oficialmente , White ha descartado la posibilidad de una reunión entre las dos partes. El viernes, en una entrevista con TMZ Sports , White expresó sentimientos similares, pero agregó que Jones probablemente manejaría a Ngannou como lo hizo con Ciryl Gane en UFC 285 .

“No estoy interesado (en esa pelea). Intenté hacer esa pelea durante dos años. Él no quería la pelea. ¿Sabes lo que quiero decir? Él no quería la pelea. Se fue de aquí sin siquiera tener otro trato en marcha. Y sé cómo es el mundo del boxeo. Es una locura. Pero Francis no quería hacerlo.

“Traté de hacer esa pelea durante dos años, y déjame decirte algo. Creo que muchas otras personas se sienten así. Creo que esa es exactamente la forma en que habría ido la pelea si (Ngannou) también estuviera allí. Él y Ciryl tuvieron una guerra de cinco asaltos (en UFC 270 en enero de 2022). Si Ciryl no opta por esa sumisión, Ciryl probablemente gane esa pelea al final del quinto asalto”.

Jones, de 35 años, regresó de una pausa de tres años el 4 de marzo cuando sometió a Gane con una estrangulación de guillotina en 2:04 para ganar el título de peso completo que dejó vacante Ngannou. Después de la pelea, Ngannou felicitó a Jones de manera indirecta.