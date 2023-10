Hulk Hogan: el dolor, las cirugías y el cannabis

La leyenda de la lucha libre Hulk Hogan cuenta todo sobre su estado de salud actual mientras habla con el popular entrevistador Chris Van Vliet en Insight. Al contrario que otros grandes nombres de la historia, The Hulkster no está activo en los encordados debido a los muchos problemas que ha tenido a lo largo de los años.

► El dolor de Hulk Hogan

«Es simpático. Porque ayer una fisioterapeuta me preguntó, si pudieras estar libre de dolor o tener una carrera de campeonato perfecta, ¿qué preferirías? Dije que preferiría la carrera. Ella dijo, ‘Estás loco’. Yo respondí, ‘Sí, lo estoy’. Porque todo me duele, como, es difícil de explicar. Por ejemplo, voy a cepillarme los dientes y me estoy apoyando en el mostrador para hacerlo. No puedo empujar hacia atrás. Así que cuando termino de cepillarme los dientes, tengo que inclinarme así y luego retroceder. Sabes, no puedo empujar como para abrir una puerta de cristal. Todo en el gimnasio son movimientos cortos. No puedo estirar mis brazos completamente. Y lo mismo sucede con mis rodillas, caderas, espalda y cuello. Sabes, pero eso es porque probablemente luché demasiado tiempo.

«Y no recibí el memo de que todo esto era falso. Sabes, así que no me quejo al respecto. Porque, sabes, como le estaba diciendo a Sky. La señora con la que me voy a casar mañana. Ella dijo, ‘Bueno, ¿cuánto duele al año?’ Y le dije, ‘Bueno, estoy en dolor todo el tiempo. Pero estoy acostumbrado a ello’. Sabes, en mi rutina de la mañana, solo para empezar el día, tomo dos tazas de café y dos Tylenol. Y eso es todo. Eso es todo lo que tomo en cuanto a pastillas para el dolor. Pero probablemente podría prescindir del Tylenol en este punto, porque no hacen mucho. Sí, pero es más como una costumbre. Ahora los dos Tylenol con dos tazas de café.»

► Las cirugías y el cannabis

«Bueno, quiero decir, ya sabes, he estado en ese camino con las pastillas para el dolor. Ya sabes, los últimos 12 años, he tenido 25 cirugías. Quiero decir, ya sabes, las rodillas, las caderas, 10 cirugías de espalda, un par de cirugías de hombro, cirugías abdominales, cirugías de órbita. Así que sé lo que se siente cuando el médico va, aquí está una receta. Ya sabes, y quiero decir, a veces cuando estás en tal dolor después de 7,8,9,10 cirugías de espalda, prefieres saltar de un acantilado que vivir un día más. Así que es muy fácil caer en esa situación. Y sabes, muchos otros luchadores que han fallecido han caído en esa situación. Y luego hay un montón de gente que han sido desplegados en Afganistán y Kuwait que, ya sabes, tienen problemas graves. Así que es como, una forma más natural de caminar las cosas de nuevo. Una forma más natural de volver a la normalidad. Así que tiene mucho sentido por muchas razones».